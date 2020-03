Fest steht, dass ein Gutteil der Liga-Partien am Wochenende als Geisterspiele geführt werden wird. Darunter Hoffenheim gegen Hertha BSC sowie Düsseldorf gegen Paderborn. In Bayern ist neben dem Champions-League-Rückspiel der Bayern gegen Chelsea auch ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft betroffen. Der Klassiker gegen Italien am 31. März in Nürnberg wird wegen des Coronavirus auch ohne Zuschauer stattfinden. In der Bundesliga empfangen die Bayern am 22. März Eintracht Frankfurt und am 11. April Fortuna Düsseldorf.