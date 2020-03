Am Tag nach dem Treffen Erdogans mit der EU-Führung in Brüssel ist es am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros insgesamt ruhig geblieben. Nur vereinzelt versuchten Migranten, am Dienstag den Grenzzaun zu überwinden oder den Fluss zu durchqueren, wie der staatliche griechische Sender ERT unter Berufung auf die Polizei berichtete.