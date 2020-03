Das ging alles plötzlich sehr schnell „, erzählt ein Asylwerber. Er wohnt seit sieben Monaten im Haus 4 der Flüchtlingsunterkunft am Areal des Flussbauhofes in der Alpenstraße in Salzburg-Süd. Überfallsartig, wie er schildert, sei am Donnerstag das Rote Kreuz auf dem Grundstück angeritten. “Sie drückten uns einen Zettel in die Hand„, erzählt der Türke, der seinen Namen nicht nennen will. “Sie werden mit 09.03 in folgendes Quartier verlegt: Seekirchen Schöngumprechting", heißt es darin. Die Asylwerber im Haus 4 sollen für eine Quarantänestation für gestrandete Corona-Patienten machen. Bisher waren es vor allem Touristen erkrankt.