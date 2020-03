Die von der Bundesregierung verkündeten umfassenden Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus treffen die Steiermark in vielen Bereichen. So sind die meisten Universitäten bereits ab Mittwoch geschlossen, viele Veranstaltungen wurden abgesagt, Gottesdienste sind nur eingeschränkt möglich. Die Gemeinderatswahl am 22. März soll aber stattfinden.