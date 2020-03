Neue positiv getestete Fälle in Zusammenhang mit „Kitzloch“

Und dieses Lokal hat den Namen „Kitzloch“ - wie die „Krone“ bereits kommunizierte. Ein 36-Jähriger aus Deutschland mit einem norwegischen Namen, der am Coronavirus erkrankt ist, hat dort als Barkeeper gearbeitet und - wie sich schleichend zeigt - mehrere Personen angesteckt. Von den erst vor wenigen Minuten bekannt gewordenen fünf neuen positiv getesteten Fällen in Tirol stehen vier in Zusammenhang mit der mittlerweile behördlich gesperrten Ischgler Bar.