Das ursprünglich geplante Lkw-Transitverbot auf der B156 in Lamprechtshausen führte zu einem Aufschrei in Straßwalchen. Denn der Ort wäre vom Ausweichverkehr direkt betroffen gewesen. Die Erleichterung über die Ausweitung auf alle Landes- und Bundesstraßen im nördlichen Flachgau sorgt daher für große Erleichterung. „Ich bin mit der jetzigen Variante sehr zufrieden. Es ist die bessere Lösung“, so Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ). Es ist die Maßnahme, die sie gemeinsam mit dem Lengauer (OÖ) Ortschef Erich Rippl gefordert hatte. Die Verbote werden ab Mai auch auf der oberösterreichischen Seite gelten. Kreer lobt die gute Zusammenarbeit mit Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP), auch über die Parteigrenzen hinweg: „Auch das muss man hervorheben.“