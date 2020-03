Tat aus Zorn und Verzweiflung

Seine Drohungen setzte er am 19. Juni 2018 in die Tat um. Von Zorn und Verzweiflung getrieben, packte er Flaschen mit Benzin in seinen Rucksack, vergoss die Brennflüssigkeit im Rathaus, bei einem Bezirksgericht, am Hauptbahnhof und bei einer Bezirkshauptmannschaft und zündete sie an. Passanten überwältigten ihn, die Flammen konnten rasch gelöscht werden.