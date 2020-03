Bewohner dürfen Ortschaft nicht mehr verlassen

Seit dem italienischen Lockdown dürfen Gelfi und alle anderen Bewohner ihre Ortschaft nicht mehr verlassen. Die Firma steht still, da ein wichtiges Magazin im Nachbardorf nicht mehr erreichbar ist. Auch so geht nichts mehr: Kirchen, Ämter, Kino, Theater - all das, was als selbstverständlich galt, hat nun schlicht nicht mehr geöffnet. „Am Montag schlossen auch Friseure und Kosmetiksalons“, so Gelfi. Denn die geforderten zwei Meter Abstand zu den Kunden seien naturgemäß in dieser Branche nicht einzuhalten.