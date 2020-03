„Die Kirchen bleiben offen. Gerade in solchen Zeiten sind Trost und Hilfe im Glauben wichtig. Ich schließe auch die Kranken und vielen Pfleger in meine Gebete ein“ - Kardinal Christoph Schönborn gab am Dienstagnachmittag gegenüber der „Krone“ bekannt, dass trotz des behördlichen Versammlungsverbotes in Zusammenhang mit dem Coronavirus die Kirchentore in Österreich offen bleiben werden. Lediglich Gottesdienste, die für mehr als 100 Gläubige ausgelegt waren, würden vorerst ausgesetzt.