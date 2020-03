Noch vor den Rennen in La Thuile (It) beendete Mirjam Puchner ihre Weltcup-Saison. Grund: Anhaltende Schmerzen in jenem Bein, in dem sich die St. Johannerin 2017 bei der WM in St. Moritz Schien- und Wadenbein gebrochen hatte. Nach vielen Untersuchungen ist klar: Puchner muss erneut unters Messer, wird am Donnerstag noch einmal operiert. „Mit der Hoffnung, im kommenden Winter wieder schmerzfrei zu sein“, verkündete Puchner auf Instagram.