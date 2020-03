Nur ein Jahr lang konnte sich der Käufer an seinem neuen iPhone X erfreuen, dann war plötzlich Schluss. Das über 700 Euro teure Gerät zeigte nur noch einen grünen Bildschirm an, die Nutzung war nicht mehr möglich. Mit dem defekten Telefon marschierte der Mann zum Handygeschäft, wo er es gekauft hatte. Das Smartphone wurde eingeschickt und eine Bauteilalterung festgestellt. Da sich der Händler aber weigerte die Reparatur zu übernehmen wandte sich der Handy-Besitzer an Apple direkt. Auch dort wurde bestätigt, dass es sich um einen Hardwarefehler handelte, an dem der Kunde schuldlos war.