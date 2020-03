Museen bleiben vorerst geöffnet

Vorerst geöffnet bleiben sollen die steirischen Museen. Eröffnungen und andere Großveranstaltungen wurde jedoch abgesagt - so etwa sie Vernissage von Bill Fontana am Donnerstag im Grazer Kunsthaus und die Eröffnung der Schau „Stadt sucht Berg“ am Mittwoch im GrazMuseum. Teilweise wurden auch Führungen gestrichen, das Universalmuseum Joanneum will darauf achten, dass nie mehr als 100 Menschen in den jeweiligen Häusern sind.