Österreichs Fußball-Bund will indes alle Vorbereitungen und Vorkehrungen treffen, um die Länderspiele in Wales am 27. März und in Wien gegen die Türkei am 30. März unter Berücksichtigung der neuen Situation zur Austragung zu bringen. Am Mittwoch findet diesbezüglich ein Treffen des Verbands mit den zuständigen Behörden und Vertretern des Krisenstabs statt. Man stehe aufgrund der Entwicklung rund um das Coronavirus bereits seit Tagen in intensivem Kontakt mit den Behörden, hieß es Dienstag vonseiten des ÖFB.