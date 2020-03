Bond und Peter Hase: Erste Kinostarts verschoben

Die weltweite Corona-Epidemie hatte bereits den neuen James-Bond-Film zu einer Planänderung gezwungen. „Nach sorgfältiger Überlegung und gründlicher Bewertung des weltweiten Kinomarktes“ habe man beschlossen, den Erscheinungstermin auf November 2020 zu verlegen. Konkret läuft der Film nun am 12. November 2020 in den österreichischen Kinos an, wie der MGM und Universal Pictures International in der Vorwoche mitteilten. Mittlerweile hat auch Sony den Start des Kinderfilms „Peter Hase 2“ von Ende März auf August verschoben, wie am Dienstag zu erfahren war.