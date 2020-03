Absagen über Absagen

In Laakirchen fällt heuer der traditionelle Ostermarkt aus. Auch der Liebstattsonntag in Gmunden wackel und der Josefimarkt in Uttendorf, wo heuer das 150-Jahre-Jubiläum groß gefeiert werden sollte, ist schon fix abgesagt. Der Halbmarathon in Wels ist verschoben und auch der Linzer Marathon am 5. April ist ebenfalls Geschichte. Der Linzer Autofrühling ist auch abgesagt. Die Rea Garvey-Tour Ende März/Anfang April ist verschoben. Für Linz gibt´s mit 27. Mai 2020 einen Ersatztermin. Aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus wird auch das Surprise Factors Plenum der Academia Superior am Samstag,, 21. März, absagt.