Erste Schule in Tirol schließt Pforten

Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, schließt die erste Volksschule wegen Coronavirus in Tirol seine Pforten - jedoch vorerst nur am Mittwoch. „Die Schließung ist eine Vorsichtsmaßnahme, da zwei Verdachtsfälle gemeldet wurden und wir umgehend die behördlichen Abklärungen eingeleitet haben“, informierte Bildungsdirektor Paul Gappmaier. Eine Klasse einer Schule in Wien-Döbling ist indessen am Dienstag vom Schulbetrieb abgesondert worden. Zuvor wurde eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet.