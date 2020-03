Forschungspartner in Kuchl und Dresden

Einiges ist schon passiert: Im Rahmen eines Forschungsprojekts mit der Fachhochschule Kuchl und der Universität in Dresden machte Naturkind schon einige Schritte in Richtung eines Holzgestells, das im bestmöglichen Fall das derzeitige Alu-Gestell ersetzen würde. „Die Produktion dafür würden wir dann selbst übernehmen - deshalb halten wir den Platz im ersten Stock einmal frei“, so Doppler, der bei seinen Lieferanten auf Regionalität setzt: So produziert etwa Naturfabrik Ahorn die Kokos-Latex-Matratzen, die Holzplatten kommen von der Tischlerei Dessl in Gallneukirchen, während die Stoffhüllen, in die die Räder zum Versand verpackt werden, direkt in Engerwitzdorf genäht werden.