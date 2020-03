EM-Play-off: BVB-Star Erling Haaland und der Rest der norwegischen Nationalmannschaft werden das Play-off-Spiel um die Teilnahme an der Fußball-EM gegen Serbien vor leeren Rängen austragen. Die Begegnung am 26. März im Ullevaal-Stadion in Oslo werde ohne Publikum stattfinden, teilte der norwegische Fußballverband mit. Auf dem Weg zur EM wird auch die Play-off-Partie zwischen der Slowakei und Irland am 26. März zum Geisterspiel. Die Coronavirus-Epidemie sorgt auch für immer mehr Spekulationen um eine mögliche Verschiebung der EM um ein Jahr in den Sommer 2021. Auch wenn die UEFA entsprechende Spekulationen (noch?) zurückweist …