Wunsch geht klar in Richtung Eigentum

So ist laut Umfrage für 62 Prozent das eigene Haus die bevorzugte Wohnform. Eigentumswohnungen kamen auf 21 Prozent. Bevorzugte Lagen wären am Land, aber in Stadtnähe (38 Prozent) und am Stadtrand (32 Prozent). „Am Land“ kam auf 17 Prozent, zentral in der Stadt auf 12 Prozent. Auf die Frage nach unverzichtbarer Ausstattung in der idealen Wohnsituation standen Balkon/Terrasse (59 Prozent) an erster Stelle, gefolgt von Bad und WC getrennt (52 Prozent) sowie Wohnzimmer und Küche getrennt (32 Prozent).