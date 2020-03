Garnituren gehen sukzessive in Betrieb

Die ersten Garnituren sind ab Dienstag auf der Strecke der Straßenbahnlinie 6 wieder in Betrieb. Bis zum Wochenende sollen jeden Tag weitere reparierte Garnituren zum Einsatz kommen. Die ersten Züge der von Bombardier hergestellten Fahrzeuge kamen im Dezember 2018 zum Einsatz. Laufend werden neue bestellt. Bis 2026 sind zwischen 119 und 156 weitere Garnituren geplant, die in ganz Wien unterwegs sein sollen.