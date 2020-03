Neue Termine: Diese Events finden nicht statt

Gerade in Zeiten von Krisen ist Ablenkung wichtig. Der Besuch von Konzerten oder Veranstaltungen ist derzeit aufgrund des Coronavirus jedoch eingeschränkt, weil die Ansteckungsgefahr zu groß ist und eine weitere Ausbreitung von Covid19 verhindert werden soll. Das hat die Bundesregierung am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Demnach sind alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Gästen (indoor) beziehungsweise 500 Gästen (outdoor) bis 1. April abgesagt. Auch der Umgang mit dem Nachbarland Italien, das bereits die Reisefreiheit für seine Bürger eingeschränkt hat, verschärft sich nun: Züge und Flüge aus Italien dürfen nicht mehr nach Österreich reisen.



Da es mittlerweile auch in Österreich 206 bestätigte Coronavirus-Infizierte gibt (die meisten davon in Wien) versucht die Regierung mit einem Notfallplan und massiven Einschränkungen für die Bürger, die Ausbreitung des Viruses einzudämmen.