Wer mit seinem Hund Gassi geht, hat die Hinterlassenschaften entsprechend zu entfernen. Wer dies nicht tut, wird in Wien zu einer Strafe von 36 Euro verdonnert. Die sogenannten Waste Watcher sind in der Hauptstadt unterwegs, um solchen Fällen nachzugehen. Das Entfernen des Hundekots wird in Wien besonders einfach gestaltet: 3.453 Gackerl-Sackerl-Spender stehen in der ganzen Stadt zur Verfügung. Auch die Hundezonen sind entsprechend ausgestattet. Das Entfernen des Hundekots trägt in diesem Fall zur Sauberkeit und zum Erhalt des Stadtbilds bei.