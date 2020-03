Es hatte sich abgezeichnet, jetzt ist es fix: Am Mittwoch gibt es in der deutschen Bundesliga das erste Geisterspiel wegen der Coronavirus-Krise. Die Nachholpartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln findet ohne Zuschauer statt, wie die Stadt Mönchengladbach am Dienstagvormittag bekannt gab.