„Masters of Dirt“ in Wien auf Juni verschoben

„Schweren Herzens müssen auch wir den Anweisungen der österreichischen Regierung und des Gesundheitsministeriums folgen und mussten soeben die Aufbauarbeiten für ‘Masters of Dirt - Freestyle Evolution 2020‘ in der Wiener Stadthalle abbrechen“, verkünden die Veranstalter via Aussendung. Natürlich äußert sich auch Masters of Dirt Mastermind Georg Fechter via Facebook dazu: