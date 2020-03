Das Rote Kreuz werde sich um die Versorgung kümmern. Die Asylwerber, die zuvor in dem Holzhaus in der Alpenstraße wohnten, haben laut Land einen Platz in den weiteren Häusern sowie in den Heimen in Seekirchen bekommen. Auf der Straße sitzen müsse also keine von ihnen. Bereits in Zell am See wurde ein Quartiert speziell für die Quarantäne ausgestattet. Aktuell sind dort neun britische Touristen untergebracht.