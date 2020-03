Gemunkelt wurde schon länger, am Dienstagvormittag erfuhr die Oberösterreich-„Krone“: Der LASK wird das vielleicht größte Spiel in der Klubgeschichte vor leeren Rängen abhalten. Gesundheitsminister Rudi Anschober erklärte am Dienstag bei einer Pressekonferenz: „Wir haben uns heute Vormittag dazu entschlossen, dass wir bis Anfang April alle Outdoor-Veranstaltungen über 500 Teilnehmer absagen und alle Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern.“ Ob das Spiel abgesagt oder vor „Geisterkulisse“ stattfindet, obliegt dem Veranstalter, ergänzte Bundeskanzler Sebastian Kurz. „Krone“-Informationen zufolge soll das Spiel stattfinden, aber eben vor maximal 500 Fans.