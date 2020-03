Anschober: „Steigerungen reduzieren“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober wies darauf hin, dass die ersten Fälle in Italien Mitte Februar aufgetreten seien. Die Zahl sei in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich angestiegen. In vielen Nachbarländern gebe es deutliche Anstiege bei den Infektionen, auch in Österreich zeige die Infektionskurve nach oben. „Es geht um das Reduzieren dieser Steigerungen“, so Anschober. Gleichzeitig habe man aufgrund der Daten aus China einen Hoffnungsfaktor, da in den letzten 24 Stunden dort nur mehr 19 Erkrankte hinzugekommen seien. Es gebe bereits 59.900, die von Covid-19 wieder genesen seien.