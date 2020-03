Wien sprengt beim Immobilienverkaufswert erstmals die 10 Milliarden-Euro-Grenze. Zu den stärksten Landbezirken gehört Villach-Stadt-Land mit 2612 Verbücherungen im Grundbuch. Unter den Top-Immobilien-Deals ist jedoch keiner aus Kärnten zu finden: In Jenbach in Tirol wurde ein Industrieobjekt um 108 Millionen Euro verkauft, in Scheibbs in Niederösterreich ein Forstbetrieb um 105 Millionen. Ein Hotel in Wien-Penzing wechselte um 66 Millionen den Besitzer, ein als Zinshaus genutztes Palais im 1. Bezirk um 59 Millionen. Eine Seeligenschaft am Attersee in Salzburg war um 28 Millionen zu haben.