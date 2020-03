Reduktion des „Lehrbetriebes in Spitälern“

Indes gab Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Dienstagvormittag bekannt, dass ab sofort wienweit „eine Reduktion des Lehr- und Unterrichtsbetriebes in den Spitälern“ stattfinden soll (siehe auch Video oben). Im Vordergrund sollen derzeit die Patienten stehen. Die Maßnahme treffe auch die Krankenpflegeschulen, so Hacker. Die Wiener Spitäler seien in der Coronavirus-Krise „unsere wertvollste Struktur“, diese gelte es zu beschützen, so der Ressortchef. Die Entwicklung in Italien demonstriere, wie Covid-19 den Spitalsbereich an seine Grenzen bringen kann, begründete der Stadtrat die Maßnahmen.