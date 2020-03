Frau erlitt eine Kopfverletzung

Das Opfer gab gegenüber der Polizei an, dass der Verdächtige sie mehrmals mit der Faust geschlagen und mit einem Messer bedroht habe. Vermutlich durch die Faustschläge erlitt sie eine blutende Wunde am Hinterkopf. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter fest und brachten ihn zur Vernehmung in die Polizeiinspektion. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.