Panik wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat in einer US-Passagiermaschine erneut für Unruhe gesorgt. Wie United Airlines am Montag mitteilte, musste die Maschine ihren Flug von Eagle (Colorado) nach Newark (New Jersey) am Sonntag abbrechen und in Denver zwischenlanden, weil sich Passagiere über einen niesenden und hustenden Mann aufregten.