Die Nervosität in der Bevölkerung nahm zu, nachdem die Regierung in Italien am Montagabend ein Reise- und Versammlungsverbot verhängt und somit das Land de facto abschottet hatte. Noch in der Nacht stürmten viele Menschen Supermärkte, die noch offen hatten. Die Massen wurden schließlich nur in Kleingruppen eingelassen, es kam sogar zu Handgreiflichkeiten im Eifer des Gefechts.