Anfang April soll der Umzug ins gemeinsame Eigenheim, an dem sie seit ihrer Hochzeit im Juni 2018 gebaut haben, vollzogen werden, berichtete Kaley Cuoco jetzt in einem Interview mit „Access Hollywood“. Bis dahin ist die 34-Jährige schon ganz schön aufgeregt: „Wir sind so gespannt“, freute sie sich auf das Zusammenleben mit ihrem Liebsten.