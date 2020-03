Im Tiroler Landhaus informierten am Dienstagfrüh LH Günther Platter (ÖVP) und LH-Stv. Ingrid Felipe (Grüne) unter großem Medienandrang über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Tirol. Es gäbe derzeit zwei große Herausforderungen in Tirol - und zwar die Situation rund um Ischgl und um die Universität Innsbruck. In Ischgl haben sich mehrere Personen mit dem Virus infiziert, nachdem sie mit einem norwegischen Barkeeper (36) in Kontakt gekommen sind. Auch an der Universität Innsbruck habe sich in der Vorwoche ein 22-jähriger Student infiziert, seit Dienstag werden die Lehrveranstaltungen nur mehr via Videostream abgehalten. Derzeit gibt es in Tirol 27 positiv getestete Personen, davon gelten zwei als vollständig genesen. Platter kündigte durchgehende Gesundheitschecks an.