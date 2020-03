„Eine Analyse der letzten Jahre zeigt, dass die durchschnittlichen Mobilfunkpreise seit 2016 kontinuierlich ansteigen“, so Maximilian Schirmer, Geschäftsführer Vergleichsportals tarife.at. Er besänftigt jedoch: „Die Steigerung erfolgt in kleinen Schritten und wird häufig durch spezielle Rabatte ausgeglichen.“ Darum lohne es sich, das komplette Angebotsspektrum im Blick zu haben - umso mehr, als der Trend in Richtung immer kürzerer Angebotsfristen gehe, die sich zum Teil auf ein einziges Wochenende beschränkten.