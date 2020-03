Ein 30-Jähriger und ein 27-Jähriger, beide aus Linz, querten am Montag gegen 19.25 Uhr die Hamerlingstraße in Linz. Ein 63-jähriger Pkw-Lenker aus Linz blieb stehen. Nach einem Wortwechsel schlug der 63-Jährige dem 27-Jährigen zweimal mit der flachen Hand in das Gesicht. Darauf antwortete dieser ebenfalls mit einem Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht des 63-Jährigen. Der 63-Jährige zog daraufhin ein Messer und stach in Richtung des 27-Jährigen. Dieser konnte den Angriff abwehren und versuchte wegzulaufen.