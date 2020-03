In Innsbruck bestätigten sich am Montag im Laufe des späten Nachmittages bzw. Abends zwei weitere Coronavirus-Erkrankungen: Eine 21-Jährige spanische Studentin wurde positiv getestet - sie ist am Coronavirus erkrankt. Ebenso ein Mann, der an einer Erasmus-StudentInnen-Feier am 2. März teilnahm.