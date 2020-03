Hölzl will blödem Fehler“ nicht lange nachtrauern - Am Dienstag geht es weiter

Am Dienstag ist im Anschluss an das Männer-Springen (17:00) ein weiterer Frauen-Wettkampf (20.00) in Lillehammer geplant. „Ich bin motiviert und die Sprünge haben ganz gut gepasst. Es fehlt noch ein bisschen am Timing“, sagte Hölzl, die ihrem „blöden Fehler“ nicht lange nachtrauern wollte.