Das Romantik Hotel Krone

Das familiengeführte Hotel Romantik Krone in Lechaschau besticht vor allem durch seine zentrale Lage im Tiroler Lechtal - hier erfahren und erleben Sie Tirol pur. Bestehend seit 1600 und bis heute von Familie Pohler geführt, bietet der Tiroler Traditionsbetrieb eine reichhaltige Auswahl an Natur-, Kultur- und Sportaktivitäten. Die 2000 Meter hohen Berge und kristallklaren Seen, die den Gasthof umgeben, bieten eine große Auswahl an Aktivitäten: von Wanderungen bis zum Skifahren. Sauna, Dampfbad und Übungsräume runden das Programm ab.