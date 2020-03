Die US-Armee hat mit dem Rückzug ihrer Truppen aus Afghanistan begonnen. Das gab der Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan, Colonel Sonny Leggett, am Montag bekannt. Unterdessen ordnete der afghanische Präsident, Ashraf Ghani, die Freilassung von 1000 Taliban-Kämpfern aus dem Gefängnis an.