Dabei hat sie nicht als Einzige Existenz-Ängste: Ekaterina Egorova (29) hat gemeinsam mit Rai die zweijährige Ausbildung in den Salzburger Landeskliniken (SALK) abgeschlossen. Die Russin, die seit fast fünf Jahren in Salzburg lebt, ist in der gleichen Situation: „Ich werde auch nicht genug Punkte für die Rot-Weiß-Rot-Karte haben.“ Zumindest bis Ende Juni kann sie dank Schul-Visum hier bleiben. Doch wie es danach weiter geht, weiß sie selbst nicht. Diese Unklarheit sei sehr belastend, erzählt sie im „Krone“-Gespräch und schüttelt über die bürokratischen Hürden nur den Kopf: „Ich überlege, ob ich nach Deutschland oder in die Schweiz soll zum Arbeiten. Aber eigentlich will ich schon hier bleiben.“