In der 4259-Einwohnergemeinde Ried in der Riedmark gibt es seit gestern nur ein Thema – das Drama um den Landwirt Markus B. (44). Der Mühlviertler hatte am Montag gegen 12.30 Uhr auf einer Grünfläche Holzstämme auf einen Rückeanhänger verladen. Das ist meist ein Anhänger mit einem Ladekran. Beim Verladen lösten sich zwei Baumstämme, die sich direkt über der Bedienfeldplattform befanden, aus dem Holzgreifer. Sie fielen auf den Kopf des 44-Jährigen und verletzten ihn tödlich.