Auf der B115 zwischen Kleinreifling (Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich) und Altenmarkt bei St. Gallen (Steiermark) ist es am Montag gegen 12.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Lkw gekommen. Der mit 25.000 Liter Milch beladene Sattelschlepper prallte frontal gegen die Felswand an der B115 in Fahrtrichtung Weyer. Das Fahrerhaus wurde dabei abgerissen, der Auflieger kam seitlich liegend zum Stillstand. Für den Lenker gab es keine Rettung mehr. Die B115 musste zur Gänze gesperrt werden. Nach rund sechs Stunden konnten die Aufräumarbeiten abgeschlossen werden.