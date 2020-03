Jene Gruppe britischer Urlauber, von der gleich vier Personen am Coronavirus erkrankt sind, wurde heute von ihrer Unterkunft in Saalbach-Hinterglemm in ein speziell ausgestattetes Quartier im Pinzgau verlegt. Alle vier Erkrankten waren ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert worden, drei konnten heute wieder entlassen werden.