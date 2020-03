„Zum Glück hatten wir einen Platz frei“

Zunächst musste jedoch der gesetzlich vorgeschriebene Tollwuttest abgewartet werden, der am ersten und zehnten Tag nach dem Vorfall durchgeführt werden muss. „Gleich nachdem das negative Testergebnis vorgelegen war, rief mich der Halter an und fragte, ob wir ,Mädi‘ wirklich aufnehmen würden“, erzählt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler erleichtert. „Zum Glück hatten wir einen Platz frei. Am Samstag hat er uns die Hündin gebracht. Ich bin sehr froh, dass wir ,Mädis‘ Leben retten konnten.“