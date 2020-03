Auch der Einsatz von Medizinern im Ruhestand und ein vorgezogener Abschluss von Pflegeschülerinnen, die bereits am Ende der Ausbildung stehen, gehöre zum Plan. „Das wäre insofern eine Lösung, weil wir dann nicht Personal woanders abziehen müssen“, erklärt der Infektionsexperte. Er rechnet zudem mit einer speziellen Quarantäneeinrichtung für in Salzburg gestrandete Corona-Fälle. Das Land will noch mit Ende dieser Woche eine solche Station für Patienten aus dem Ausland oder den Nachbarbundesländern organisieren. „Wo genau, wissen wir aber noch nicht“, so Greil.