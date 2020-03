Einsatzwagen (?) kam

Der 22-jährige Verteidiger von Nasarawa United war beim Erstliga-Spiel Nasarawa gegen Katsina in der Stadt Lafia in einem Zweikampf mit einem Katsina-United-Spieler verwickelt, als er plötzlich zusammenbrach. Er stand nie wieder auf. Der Einsatzwagen der Ambulanz hätte zu ihm auf den Rasen fahren sollen, aber das Auto (ein Peugeot 406) wollte nicht anspringen. Am Ende mussten es die Sanitäter ins Stadion schieben! Die Hilfe kam somit um Minuten zu spät.