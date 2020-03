Defensiv geht noch mehr

Den natürlich auch die bereits sehr angespannte Coronavirus-Situation in Italien beschäftigt. „Es wird täglich in der Familie darüber geredet. Besuche sind jetzt ohnehin in dieser Meisterschaftsphase kein Thema. Auch von den Eltern. Man sollte nichts provozieren“, betont der Hobby-Bergfex. Die Ansage für den zweiten Hexenkessel-Auftritt: „Wir können defensiv sicher noch zulegen. Es zählt Play-off-Hockey: einfach spielen, voll kämpfen.“ Center Hari ist wieder an Bord, wird Rauchenwald (planmäßige Pause) ersetzen. VSV-Coach Daum fordert mehr Verkehr vorm Kasten der Salzburger: „Lamoureux hatte Sonntag einen bequemen Abend, diesmal müssen wir ihn mehr beschäftigen, stören.“