Hoher Besuch am Montag in Weiz. Zwei schwarze Geländewagen fahren vor, US-Botschafter Trevor Traina steigt aus einem der Fahrzeuge. „Bisserl Abstand noch bitte“, heißt es in Richtung Journalisten, der Diplomat bespricht sich noch mit einem Mitarbeiter. Ein Mann mit grimmigen Blick und Knopf im Ohr hat die Lage im Blick. Dann geht es los: Bürgermeister Erwin Eggenreich begrüßt Traina: „You are most welcome!“ Und eine Blasmusikkapelle spielt auf.