„Für solche Geldbeschaffungsaktionen stehen wir nicht zur Verfügung“

„Dieses Vorhaben gehört so rasch wie möglich in der grünen Mottenkiste versenkt“, legt ÖVP-Stadtparteiobmann Christoph Appler klar die Position der Innsbrucker VP fest. Die Autofahrer seien durch die hohen Parkgebühren schon mehr als genug belastet. “Für solche Geldbeschaffungsaktionen stehen wir nicht zur Verfügung“, sagt auch VP-GR Mariella Lutz, Verkehrssprecherin und Vorsitzende des Verkehrsausschusses: Dort sei das noch nie Thema gewesen, man sei aus allen Wolken gefallen. “Dieser Vorschlag hat nichts mehr mit sinnvoller Verkehrslenkung zu tun, sondern ist eine reine Abzocke. Einmal mehr müssen die Autofahrer als Feindbild für die Grünen herhalten", übt GR Lutz scharfe Kritik an Willi.